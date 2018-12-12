Бойко стал недовыдвинутым кандидатом, — Колесников

«В конце ноября меня пригласили на Радио НВ. Среди прочего, мы обсуждали съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это — требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко», — об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель политсовета партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников, сообщает Gazeta.ua.

По словам политика, обвинения заключаются в том, что он выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы.

«Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени? С юридической точки зрения, это дело — полный ноль. Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет», — отмечает Колесников.

Он считает, что его правовой статус в этом деле — свидетель.

«Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это — нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было», — подчеркнул Колесников.

Колесников также высказал возмущение по поводу того, что Бойко с Левочкиным говорят, что его коллеги сотрудничают с властью.

«Александр Ефремов находится в тюрьме уже третий год. Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин — под следствием. И, при этом, мы сотрудничаем с властью.

У представителей нынешней власти все „неприличные“ места в поцелуях от Бойко и Левочкина!», — сказал Колесников.

Политик уверен, что Бойко пытается дискредитировать «Оппозиционный блок».

«Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: „Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление“. Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть „Оппозиционный блок“ у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут уже на ближайших выборах», — отметил Колесников.