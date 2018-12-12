Из-за непогоды аннексированный Крым частично остался без электричества

На аннексированный Россией Крым обрушилась непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за нее полуостров частично остался без электричества.

Как передает издание «Крым.Реалии», ночью электричество пропало сразу в 138 населенных пунктах Крыма. Тут проживают почти 38 тысяч людей, более 11 тысяч из которых – это дети.

Отмечается, что сильнее всех от непогоды пострадали населенные пункты Джанкойского, Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Сообщается, что выпавший мокрый снег мешает проведению восстановительных работ. Когда у людей появится электричество – пока неизвестно.

Как писала «Фраза», по Украине было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее синоптики предупредили украинцев о затяжных снегопадах.