Стало известно, когда пройдет первое богослужение Константинопольского патриархата в Андреевской церкви

Уже в четверг, 13 декабря, Константинопольский патриархат проведет первое богослужение в Андреевской церкви в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», первая служба намечена на 9-30.

Пройдет она в день святого апостола Андрея Первозванного, об этом со ссылкой на свои источники передает «Обозреватель».

Отмечается, что перед этим в церкви проходил ремонт.

Как писала «Фраза», Верховная Рада передала Андреевскую церковь Варфоломею.

Также Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ.

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