Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, когда пройдет первое богослужение Константинопольского патриархата в Андреевской церкви

Стало известно, когда пройдет первое богослужение Константинопольского патриархата в Андреевской церкви

Уже в четверг, 13 декабря, Константинопольский патриархат проведет первое богослужение в Андреевской церкви в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», первая служба намечена на 9-30.

Пройдет она в день святого апостола Андрея Первозванного, об этом со ссылкой на свои источники передает «Обозреватель».

Отмечается, что перед этим в церкви проходил ремонт.

Как писала «Фраза», Верховная Рада передала Андреевскую церковь Варфоломею.

Также Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ.

Читайте также: Андреевская церковь превратилась в Кемскую волость.

Тэги: Киев, общество, Константинопольский патриархат, Андреевская церковь, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
10.12.18 15:31

Здобулы? Продолжение темы

Автор: Игорь Куренков

Статьи

12.12.18 09:34

Европейская революция 1848 года: юбилей и мысли по поводу

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Стало известно, когда пройдет первое богослужение Константинопольского патриархата в Андреевской церкви

Стало известно, когда пройдет первое богослужение Константинопольского патриархата в Андреевской церкви
12.12.18 12:39
123
Последние новости
12.12.18 12:52

Из-за непогоды аннексированный Крым частично остался без электричества
12.12.18 12:51

В киевском спальнике Lanos прокатил пешехода на крыше
12.12.18 12:39

Стало известно, когда пройдет первое богослужение Константинопольского патриархата в Андреевской церкви
12.12.18 11:48

В Одессе жертвой кори стал годовалый ребенок. За дело взялась полиция
12.12.18 11:30

«Самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах
12.12.18 11:08

В Украине продолжает бушевать корь: новые данные
12.12.18 10:55

Незадолго до еврокубкового матча легионеры «Динамо» закатили громкую вечеринку с алкоголем и кальяном
12.12.18 10:06

Ученые рассказали, почему так опасно есть красное мясо и печень
12.12.18 09:54

В центре Днепра неизвестные парни едва не пришибли микроволновкой малолетних детей с мамой
12.12.18 09:08

Синоптики предупредили украинцев о затяжных снегопадах

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В киевском спальнике Lanos прокатил пешехода на крыше
В киевском спальнике Lanos прокатил пешехода на крыше
В киевском спальнике Lanos прокатил пешехода на крыше
В киевском спальнике Lanos прокатил пешехода на крыше
«Самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах
«Самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах
Незадолго до еврокубкового матча легионеры «Динамо» закатили громкую вечеринку с алкоголем и кальяном
Незадолго до еврокубкового матча легионеры «Динамо» закатили громкую вечеринку с алкоголем и кальяном
В центре Днепра неизвестные парни едва не пришибли микроволновкой малолетних детей с мамой
В центре Днепра неизвестные парни едва не пришибли микроволновкой малолетних детей с мамой
Стали известны новые подробности бойни в Страсбурге: под автоматную очередь попали пятнадцать человек
Стали известны новые подробности бойни в Страсбурге: под автоматную очередь попали пятнадцать человек
Под Киевом произошло кровавое ДТП с участием маршрутки
Под Киевом произошло кровавое ДТП с участием маршрутки
В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата
В центре Страсбурга по людям открыли прицельный огонь из автомата
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
Известный британский актер жестко спародировал премьера Терезу Мэй
Известный британский актер жестко спародировал премьера Терезу Мэй
Названа самая популярная песня двадцатого века
Названа самая популярная песня двадцатого века
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.