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В Одессе жертвой кори стал годовалый ребенок. За дело взялась полиция

В Одессе жертвой кори стал годовалый ребенок. За дело взялась полиция

В Одессе из-за осложнений от кори умер годовалый ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, смерть наступила от двусторонней пневмонии, вызванной корью.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на врачей городской инфекционной больницы, мальчик находился в очень тяжелом состоянии. «Заболевание протекало очень тяжело. Специфического лечения этой болезни, к сожалению, не существует. Мы не со всем можем справиться», — рассказала главный врач Светлана Лаврюкова.

Мать умершего ребенка обвиняет в случившемся врачей. По ее словам, корью ребенок заразился либо в областной детской клинической больнице, куда был госпитализирован с бронхитом, либо в городской инфекционной больнице, куда был переведен впоследствии. «Мне доктор сказал, что его случайно положили рядом с ребенком, который болел корью», — рассказала Людмила Ластовская.

При этом в инфекционной больнице состояние ребенка стабилизировалось, его выписали, но через пять дней ему снова стало плохо. Ребенка положили в реанимацию, но спустя несколько дней он скончался. «Все было хорошо. Вчера вечером он даже стал кушать. Вечером приходила — ребенок спит. Утром пришла, доктор выходит и говорит, что ребенок задохнулся... У меня ребенок девять дней лежал в больнице», — добавила Ластовская.

Отметим, что ребенок был не привит. По словам матери, он пропустил плановую вакцинацию из-за болезни.

В свою очередь в больнице отрицают, что ребенок контактировал с больным корью по вине медиков. «Больные госпитализируются в боксы по диагнозу. К нему положили не больного с корью, а больного с контактом по кори, с таким же контактом, какой был у него», — объяснила главврач.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в Приморском отделе полиции Одессы, по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей открыто уголовное дело. Для установления причин смерти тело ребенка направили на экспертизу.

Как сообщала «Фраза», в Украине продолжается эпидемия кори. Так, за последнюю отчетную неделю заболеваемость по стране выросла на 9,5%: заболели 2611 человек, из которых 1764 — дети.

Тэги: корь, Одесса, медицина, больница, происшествие, здоровье, эпидемия, смерть, заболевание, Одесская область, криминал, Национальная полиция Украины

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