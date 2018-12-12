В Украине продолжает бушевать корь: новые данные

В Украине продолжает бушевать корь. Как выяснили журналисты «Фразы», новые данные по заболеваемости сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, всего за одну отчетную неделю корью в Украине заболели 2 611 человек: 847 взрослых и 1 764 детей. Заболеваемость по стране выросла на 9,5%.

С начала года корью заболели уже 46 937 человек: 17 418 взрослых и 29 519 детей.

Самая печальная ситуация с корью – в западных регионах. Во Львовской области корью уже заболели 10 232 человека, в Ивано-Франковской области – 4 828 человек, в Закарпатской области – 4 289 человек, а в Тернопольской области – 3 060 человек.

В Киеве корью заболели 2 780 человек: 1 667 взрослых и 1 113 детей.

Всего в этом году от кори умерло 15 человек: четверо взрослых и одиннадцать детей.

Как писала «Фраза», корь в Украине побила страшный рекорд.