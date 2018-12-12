Ученые рассказали, почему так опасно есть красное мясо и печень

Американские ученые заявили, что постоянное присутствие в рационе человека красного мяса и печени может привести к проблемам с сердцем. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователе института Лернера при больнице Кливленда.

Как пишет портал European Heart Journal, в исследовании ученых говорится, что «побочный продукт кишечных бактерий ТМАО – триметиламин N-оксид, образующийся в процессе пищеварения, увеличивает риск инсультов и сердечных приступов у человека». Отмечается, что «ТМАО образуется в то время, когда кишечные бактерии переваривают как холин, лецитин и карнитин – они содержатся в продуктах животного происхождения: в красном мясе и печени».

В ходе эксперимента исследователи установили, что при постоянном употреблении красного мяса и печени «уровень ТМАО в крови людей увеличился примерно три раза, а иногда и в десять раз».

Ученые резюмируют: «Регулярное потребление красного мяса усиливает выработку ТМАО кишечными микробами, снижая эффективность его выведения почками, что ведет к развитию осложнений сердечных заболеваний и атеросклероза».

Как писала «Фраза», ученые заявили о мышьяке и токсинах, которые мы потребляем вместе с рисом.

Ранее ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к шизофрении.