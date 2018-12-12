Синоптики предупредили украинцев о затяжных снегопадах

В Украину пришли затяжные снегопады. Как выяснили журналисты «Фразы», о продолжительных осадках по стране предупреждает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, снег в Украине будет идти как минимум три дня – до выходных.

Снег ожидается на западе, севере и в центре страны. Днем прогнозируется мороз до 2 градусов, а ночью похолодает до минус 4 градусов.

Без снега в ближайшие дни будет на юго-востоке и в Крыму, где пройдет дождь. Днем тут будет до 3-5 тепла, а ночью – до 3 мороза.

Что касается Киева, то ночью на город обрушился снегопад, из-за чего в дневное время в столицу закрыт въезд грузового транспорта. Температура воздуха будет постепенно снижаться до минус 3 градусов днем, и до минус 4-6 ночью ближе к выходным. Тогда же, по прогнозам синоптиков, прекратится снегопад.

Как писала «Фраза», по Украине было объявлено штормовое предупреждение.