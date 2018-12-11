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Попавший в плен командир украинской эскадры пошел в «полный отказ»

Попавший в плен командир украинской эскадры пошел в «полный отказ»

Морской офицер Денис Гриценко, осуществлявший общее командование украинскими кораблями, захваченными силами РФ в Черном море, не признает своей «вины». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал адвокат обвиняемого украинца.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 11 декабря, российскому адвокату Николаю Полозову наконец-то удалось «пробиться» к своему подзащитному. По его словам, Денис Гриценко не считает себя преступником, не признает своей «вины» и отказывается от дачи каких-либо показаний.

Кроме того, в разговоре со своим защитником Денис Гриценко отметил, что российские силовики и следователи относятся к нему «уважительно» и никакого давления не оказывают.

Как писала «Фраза», появилась достоверная информация о состоянии здоровья раненых украинских моряков.

Позднее стало известно, почему Украина не пойдет на обмен пленных моряков.

Тэги: Украина, общество, Россия, конфликт, война, СИЗО, адвокат, моряки, Керченский пролив, пленные, агрессия, новости Украины

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