В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют в Украине сильные снегопады

В течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В частности, как сообщается, завтра, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидается сильный снегопад, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см.

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, въезд грузового транспорта в Киев в среду, 12 декабря, с 7.00 может быть ограничен в связи с ожидаемым снегопадом и необходимостью работы спецтехники для оперативной уборки и вывоза снега.

Решение об ограничении въезда будет приниматься с учетом интенсивности снегопада и состояния дорог. Ограничения на въезд будут действовать до улучшения погодных условий.