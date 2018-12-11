Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют в Украине сильные снегопады

В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют в Украине сильные снегопады

В течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В частности, как сообщается, завтра, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидается сильный снегопад, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см.

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, въезд грузового транспорта в Киев в среду, 12 декабря, с 7.00 может быть ограничен в связи с ожидаемым снегопадом и необходимостью работы спецтехники для оперативной уборки и вывоза снега.

Решение об ограничении въезда будет приниматься с учетом интенсивности снегопада и состояния дорог. Ограничения на въезд будут действовать до улучшения погодных условий.

Тэги: снегопад, стихия, прогноз погоды, Укргидрометцентр

Комментарии

Колонка автора
10.12.18 15:31

Здобулы? Продолжение темы

Автор: Игорь Куренков

Статьи

11.12.18 09:06

Предвыборные сказки про вступление в НАТО и Евросоюз

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 11 декабря 2018 года

Главные новости за 11 декабря 2018 года
11.12.18 19:00
359
Последние новости
11.12.18 22:10

Пьяный румын умудрился непонятным образом «телепортироваться» в Лондон из родной деревни
11.12.18 21:01

В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
11.12.18 20:26

Попавший в плен командир украинской эскадры пошел в «полный отказ»
11.12.18 19:00

Главные новости за 11 декабря 2018 года
11.12.18 18:56

В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют в Украине сильные снегопады
11.12.18 16:49

За несколько десятилетий климат на Земле может откатиться на миллионы лет назад
11.12.18 16:14

В Новой Зеландии легализовали марихуану. Но не для всех
11.12.18 15:54

Новинский: Каждый сотрудник СБУ и прокуратуры, замешанный в преследовании УПЦ, будет отвечать по закону
11.12.18 15:45

В преддверие выборов Порошенко решил впервые с 2014 года сократить расходы на свой аппарат
11.12.18 15:23

В Славутиче обворовали храм УПЦ

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
Известный британский актер жестко спародировал премьера Терезу Мэй
Известный британский актер жестко спародировал премьера Терезу Мэй
Названа самая популярная песня двадцатого века
Названа самая популярная песня двадцатого века
СБУ выпустила брошюры об «опасности» УПЦ
СБУ выпустила брошюры об «опасности» УПЦ
Националисты пытались захватить ТЦ на окраине Киева
Националисты пытались захватить ТЦ на окраине Киева
В Киеве пьяный водитель устроил грандиозное ДТП
В Киеве пьяный водитель устроил грандиозное ДТП
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»
Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»
Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось
Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось
Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии
Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.