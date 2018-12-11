Главные новости за 11 декабря 2018 года

В преддверие выборов Порошенко решил впервые с 2014 года сократить расходы на свой аппарат. За время президентства Петра Порошенко, расходы на обслуживание его аппарата выросли почти в четыре раза. Следующий год станет первым, когда они сократились.

Стало известно, где и как в Украине подорожает отопление. В Украине повысили тарифы на отопление. Сделала это Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В УПЦ заявили о росте числа обителей и верующих в этом году. В Украинской православной церкви заявили о росте числа обителей и верующих в 2018 году. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

В Германии нашли удостоверение тайной полиции на имя майора Путина – в Кремле не стали отрицать. В Германии найдено удостоверение тайной полиции Штази на имя майора Владимира Путина. В Кремле не стали опровергать.

Личные данные 52,5 миллионов пользователей Google+ оказались под угрозой. Дни соцсети теперь точно сочтены. В корпорации Google заявили о масштабной утечке данных, которая затронула около 52,5 миллионов пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Турция построит военную базу на берегу Черного моря. Турция начала строить военно-морскую базу прямо на побережье Черного моря. Она будет находиться всего в ста пятидесяти километрах от Грузии.