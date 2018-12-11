Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

За несколько десятилетий климат на Земле может откатиться на миллионы лет назад

За несколько десятилетий климат на Земле может откатиться на миллионы лет назад

Климатические условия на нашей планете совсем скоро могут стать такими же, как миллионы лет назад, когда льда и снега было меньше и лето было теплее. Как выяснили журналисты «Фразы», опасность заключается в том, что потепление происходит слишком стремительно.

Как сообщает «Популярная механика», по мнению ученых, человечество обращает вспять долгосрочную тенденцию охлаждения планеты, наблюдаемую, по крайней мере, уже 50 миллионов лет. Но это воздействие на климат потребовало всего два столетия.

Ученые подставили в три разные, но в профессиональной среде считающиеся хорошо обоснованными климатические модели, данные, соответствующие двум различным сценариям развития дальнейших событий. В одном случае выброс парниковых газов в атмосферу сохраняется примерно на сегодняшнем уровне. В другом он умеренно сокращается.

В качестве палеоклиматических ориентиров были выбраны периоды, среди которых средний плиоцен (примерно 3,5 млн лет назад) и ранний эоцен (около 55 млн лет назад). В результате моделирования было установлено, что при реализации первого сценария уже к 2030 году климат на Земле будет напоминать плиоценовый: воздух станет теплее на 1,8−3,6 градуса Цельсия. При втором сценарии это случится к 2040 году.

Примерно еще через 100 лет температура станет «эоценовой», что значит на 13 градусов Цельсия выше нынешней.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет об усредненных показателях в то время как Земля нагревается неравномерно и, к пример, воздух в Висконсине (один из штатов Америки, находящийся в глубине континента) нагреется значительно сильнее, чем в Сиэтле (город на берегу океана) и, в итоге, приблизительно вдвое выше среднего значения.

Как сообщала «Фраза», 2 июня 2017 года стало известно о том, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести США из Парижского соглашения по климату. Американский президент объяснил свое решение «священным долгом» перед народом.

Комментируя действия Трампа, известный физик и футуролог Стивен Хокинг заявил, что они могут подтолкнуть Землю к превращению в Венеру с дождями из серной кислоты.

Менее чем через месяц глава профильного агентства Скотт Прюитт сообщил также, что США отказываются от финансирования Зеленого климатического фонда ООН.

В августе 2018 года ученые из Утрехтского университета в Голландии подсчитали, когда изменения климата нашей планеты станут необратимыми и пришли к выводу, что это случится к 2035 году.

Тогда же Международная команда ученых объявила о том, что даже при соблюдении условий Парижского соглашения по климату средняя температура Земли окажется выше на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Напомним, 23 апреля 2016 года 175 государств ООН подписали историческое климатическое соглашение, заключенное в конце 2015 года в Париже. Главная цель документа — удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 °С по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

1 августа того же года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации Парижского соглашения».

7 ноября ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили о неизбежности установления на планете нового климатического режима.

11 ноября лидеры религиозных общин со всего мира в ходе 22-й Всемирной конференции ООН по изменению климата выступили против многомиллиардных инвестиций суверенных и пенсионных фондов в добычу ископаемых видов топлива.

Кроме того, известно, что уровень мирового океана сейчас повышается на 3 миллиметра в год по причине глобального потепления. Из-за повышения уровня вод уже затонули пять клочков суши. Это в два раза быстрее, чем ранее предполагали океанологи. Из-за этого в ближайшее столетие Нью-Йорку (США) грозят разрушительные природные катаклизмы — ураганы и наводнения.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, при нынешнем темпе климатических изменений, если человечество не примет необходимые меры, значительные территории Западной, Центральной и Восточной Европы через 30-70 лет окажутся под угрозой затопления.

Тэги: погода, климат, мир, наука, градусник, исследование

Комментарии

Колонка автора
10.12.18 15:31

Здобулы? Продолжение темы

Автор: Игорь Куренков

Статьи

11.12.18 09:06

Предвыборные сказки про вступление в НАТО и Евросоюз

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 11 декабря 2018 года

Главные новости за 11 декабря 2018 года
11.12.18 19:00
359
Последние новости
11.12.18 22:10

Пьяный румын умудрился непонятным образом «телепортироваться» в Лондон из родной деревни
11.12.18 21:01

В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
11.12.18 20:26

Попавший в плен командир украинской эскадры пошел в «полный отказ»
11.12.18 19:00

Главные новости за 11 декабря 2018 года
11.12.18 18:56

В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют в Украине сильные снегопады
11.12.18 16:49

За несколько десятилетий климат на Земле может откатиться на миллионы лет назад
11.12.18 16:14

В Новой Зеландии легализовали марихуану. Но не для всех
11.12.18 15:54

Новинский: Каждый сотрудник СБУ и прокуратуры, замешанный в преследовании УПЦ, будет отвечать по закону
11.12.18 15:45

В преддверие выборов Порошенко решил впервые с 2014 года сократить расходы на свой аппарат
11.12.18 15:23

В Славутиче обворовали храм УПЦ

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
В сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+)
Известный британский актер жестко спародировал премьера Терезу Мэй
Известный британский актер жестко спародировал премьера Терезу Мэй
Названа самая популярная песня двадцатого века
Названа самая популярная песня двадцатого века
СБУ выпустила брошюры об «опасности» УПЦ
СБУ выпустила брошюры об «опасности» УПЦ
Националисты пытались захватить ТЦ на окраине Киева
Националисты пытались захватить ТЦ на окраине Киева
В Киеве пьяный водитель устроил грандиозное ДТП
В Киеве пьяный водитель устроил грандиозное ДТП
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»
Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»
Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось
Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось
Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии
Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.