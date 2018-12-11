Новинский: Каждый сотрудник СБУ и прокуратуры, замешанный в преследовании УПЦ, будет отвечать по закону

9 декабря 2018 года представители Службы Безопасности Украины без законных оснований и с превышением своих служебных полномочий запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска — КПВВ «Новотроицкое», не дав ему попасть в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения молитвы в праздник иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря. Его электронный пропуск был просто аннулирован СБУ, а в качестве объяснения причин правоохранители назвали «... особое распоряжение из Киева... Об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, сообщает «КП в Украине».

Нардеп считает, что правоохранители в условиях, когда, по сути, только УПЦ остается последним связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территориями, располагая приходами и окормляя паству по обе стороны линии разграничения, ведут себя недальновидно.

«Приходится констатировать, что эксцесс с Владыкой Илларионом стал лишь очередным среди сотен других примеров давления на духовенство и прихожан Украинской Православной Церкви, которые мы наблюдаем со всё возрастающей частотой по мере приближения даты так называемого „объединительного собора“. Например, уже сегодня пришла весть о том, что протоиерею Ровенской епархии УПЦ Виктору Земляному правоохранители вознамерились вручить подозрение „за измену Родине“, что само по себе нонсенс», — отмечает Новинский.

Он также выразил мнение, что представители власти выбрали явно незаконный путь, и ни о каком преодолении раскола в украинском Православии не помышляют.

«Все действия по созданию так называемой „единой помесной церкви“ являются лишь частью президентской избирательной кампании. И в угоду этой кампании власть только еще больше разрывает нашу страну, все повышая и повышая градус нетерпимости и розни», — уверен парламентарий.

С точки зрения Новинского «вместо пути примирения и сшивания Украины, пути уврачевания ее ран команда Президента решила сыграть на самых болезненных, самых опасных противоречиях, рискуя остатками мира между украинцами и будущим Украины как таковой».

Политик призвал всех государственных служащих, особенно представителей Службы Безопасности Украины и прокуратуры, неукоснительно выполнять Конституцию и законы Украины. Т.к. закон об СБУ напрямую запрещает необоснованное ограничение прав и свобод граждан и предусматривает ответственность за такие действия.

«Каждый сотрудник Службы Безопасности и прокуратуры, замешанный в фабрикации дел и преследовании духовенства и прихожан УПЦ, обязательно будет отвечать по всей строгости закона», — уверен он.