В преддверие выборов Порошенко решил впервые с 2014 года сократить расходы на свой аппарат

За время президентства Петра Порошенко, расходы на обслуживание его аппарата выросли почти в четыре раза. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, следующий год станет первым, когда они сократились.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на текст закона о Государственном бюджете на 2019 год, в этот раз на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности главы государства и Администрации Президента предусмотрено 945 млн гривен, что на 11% меньше, чем было в 2018 году.

Между тем, в прошлые периоды эта сумма постоянно лишь увеличивалась. Так, если в 2014 году на обслуживание президента было предусмотрено 293 млн гривен, то уже в 2015 году эта сумма увеличилась сразу в 1,5 раза, а к 2018 г — почти в четыре раза — до 1 млрд 64 млн гривен.

Напомним, что 31 марта 2019 года в Украине пройдут президентские выборы.

Как сообщала «Фраза», 26 января 2018 года на Едином портале использования публичных средств были опубликованы данные, согласно которым перелет украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко на Всемирный экономический форум в Давосе обошелся бюджету страны в 1,65 млн гривен.

5 февраля стало известно, что поездка президента Украины Петра Порошенко на Венский бал в Австрии обошлась бюджету почти в 800 тысяч гривен, без учета НДС.

В конце февраля стало известно, что на содержание аппарата Порошенко из бюджета за год ушло столько же денег, сколько выделено на жилье для военнослужащих.