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Ученые подсчитали, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Ученые подсчитали, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Стоимость новогоднего стола для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом почти на 20% и составит от 1535 до 2005 грн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора, члена-корреспондента НААН Николая Пугачева.

По его словам, для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Так, по расчетам ученых, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 129,76 грн. 1,5 кг «Селедки под шубой» будут стоить немного дешевле — 118,32 грн.

Существенно возрастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить в среднем 80 грн, а свежего битка из свинины — 78,50 грн. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 111 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344 грн 50 коп.

Полкило филе селедки стоит 100 грн, 300 г твердого сыра — 54 грн, а пачка сливочного масла — 32 грн 25 коп.

Что касается овощей, то их стоимость в среднем составит 159,48 грн, фруктов — 78 грн.

Еще 200 грн уйдут на килограмм белого батона и шоколадные конфеты.

Бутылка шампанского обойдется к новогоднем столу в 98 грн, а бутылка коньяка — 155 грн. В свою очередь, безалкогольные напитки в целом будут стоить 76 грн 10 коп.

Любителям рыбных деликатесов придется раскошелиться, ведь баночка красной икры обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы — в 220 грн. Таким образом стоимость новогоднего стола для них увеличится до 2005 грн.

Отметим, что для Киева эти цены несколько коррелируются в сторону увеличения.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году новогодний стол в Украине подорожал в два раза.

Тэги: Новый год, еда, общество, цена, экономика, питание, застолье, новости Украины

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