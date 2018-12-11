В Славутиче обворовали храм УПЦ

В Славутиче Киевской области обворовали Свято-Ильинский храм Украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», преступники унесли древние иконы, а также деньги, и предметы из золота и серебра религиозного назначения.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил настоятель храма протоиерей Иван Шепида.

По его словам, нападение произошло в ночь на понедельник, 10 декабря.

Воры проникли в храм, разбив окно.

Он добавил, что «это уже второй случай кражи из храма, совершенный накануне дня чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции».

Как писала «Фраза», в УПЦ заявили о росте числа обителей и верующих в этом году.

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