В Новой Зеландии легализовали марихуану. Но не для всех

В Новой Зеландии легализовали курение медицинской марихуаны. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение приняло правительство страны.

В частности, как заявил министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, марихуану смогут покупать и употреблять люди, «живущие с хронической болью».

Так, принятый правительством страны закон пока позволяет курить марихуану лишь смертельно больным. Новые стандарты по употребление травки для других категорий желающих употреблять травку будут приняты через год.

Кроме этого, немаловажно, что данный закон дает «зеленый свет» производству медицинской марихуаны в стране и для внутреннего потребления, и для зарубежных рынков.

Как писала «Фраза», в Канаде начали официально торговать травкой.

Как оказалось, украинцы курят марихуану меньше, чем россияне и поляки.