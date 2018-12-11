Турция построит военную базу на берегу Черного моря

Турция начала строить военно-морскую базу прямо на побережье Черного моря. Как выяснили журналисты «Фразы», она будет находиться всего в ста пятидесяти километрах от Грузии.

По данным издания Milliyet, база появится возле городка Сюрмене.

Ее необходимость, по данным СМИ, обусловлена недавней агрессией российских кораблей в Керченском проливе.

Корабли с новой базы смогут патрулировать восточную часть Черного моря.

Как писала «Фраза», Реджеп Эрдоган победил на выборах в Турции. Но получилось не очень триумфально.

Ранее турецкий лидер едва не уснул на встрече с президентом Молдовы.