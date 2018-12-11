Стало известно, где и как в Украине подорожает отопление

В Украине повысили тарифы на отопление. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Решение было принято на заседании во вторник, 11 декабря.

Данным решением комиссия изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии.

Таким образом, предприятия по Украине повышают цены на отопление следующим образом: КПТС «Черкассытеплокоммунэнерго» на 14,6%, КП «Гортепловодоэнергия КГУ» (Каменец-Подольский) на 19,3%, КП «Гортепловодоэнергия ТЭЦ» (Каменец-Подольский) на 19,4%, КП «ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ» на 17,8%, КП «ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ» на 20,1%, МКП «Хмельницктеплокоммунэнерго» на 18,2%, МКП «Одесская теплоэлектроцентраль №2» на 30,0% и ООО «Ровнетеплоэнерго» на 28,1%

Тарифы будут подняты с 1 января 2019 года.

Как писала «Фраза», украинцам решили поднять тариф на отопление. Да так, чтоб мало никому не показалось.

Ранее украинцам подготовили новогодний «сюрприз» в виде очередного повышения тарифов.