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Пленные украинские моряки возненавидели «Русское радио»

Пленные украинские моряки возненавидели «Русское радио»

Украинские моряки, находящиеся в российском плену, ответили на вопросы журналистов. Как выяснили журналисты «Фразы», в своих письмах они пожаловались на «Русское радио», которое без конца крутят тюремщики.

Так, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, получившие ранения во время тарана украинского буксира российским кораблем, в письменном ответе на вопросы ТСН сообщили, что полностью отрезаны от общения с внешним миром и ничего не знают о судьбе задержанных коллег.

18-летний Андрей Эйдер рассказал, что перенес операцию, связанную с ранением левого колена и правого бедра, и посетовал на недоступность табака и усталость от прослушивания «Русского радио». «Песни с „Русского радио“ я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — написал парень.

24-летний Андрей Артеменко, сообщил, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние его здоровья улучшилось. Он рассчитывает на помощь государства в освобождении и благодари украинцев за поддержку.

Оба пленника также выразили надежду на скорое возвращение на Родину.

Между тем, ведущая «Русского радио» Алла Довлатова заявила в ответ, что в ротации радиостанции впервые в истории появилась композиция на украинском языке. «Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет», — сказала ведущая в эфире радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что почти половина исполнителей в эфире радиостанции имеют украинское происхождение.

В заключение Довлатова заметила, что рада популярности «Русского радио» в местах лишения свободы. Она назвала это доказательством позитива, который дарит радиостанция.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

4 декабря стало известно, что раненные украинские моряки находятся в СИЗО «Матросская тишина».

Тэги: Украина, СМИ, арест, Россия, политика, письмо, задержание, моряк, Черное море

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