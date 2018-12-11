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Приватизация «Центрэнерго»: Ляшко озвучил скандальные факты

Приватизация «Центрэнерго»: Ляшко озвучил скандальные факты

На 13 декабря запланирован конкурс по приватизации энергетической компании «Центрэнерго». В ее состав входят три тепловые электростанции — Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС. И по этому конкурсу уже куча скандалов, сообщает «Информатор».

«Первое — все участники конкурса имеют отношение к России и к украинской власти», — пишет в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Второе — сейчас в приватизационных условиях по „Центрэнерго“ не закреплено обязательство новых потенциальных владельцев покупать уголь украинских государственных шахт. Это значит, что в следующем году „Центрэнерго“ снизит или вообще остановит закупку угля государственных угледобывающих предприятий. Будут брать или ресурс шахты „Краснолиманская“, который имеет сомнительное происхождение, или еще хуже — возить уголь из РФ, говорится в публикации», — добавил политик.

«Российское оружие убивает наших людей на Донбассе, россияне по-пиратски захватывают наши корабли и моряков в Керченском проливе, а мы отдаем стратегическое государственное предприятие в руки окружения Путина, а украинские станции будут работать на российском угле», — считает политик.

Он напомнил, что в прошлом году объемы поставок угля на ТЭС «Центрэнерго» составили почти 3 млн тонн, в этом году ожидается увеличение до 3,8 млн тонн угля, а в следующем — вообще 4,9 млн тонн.

«В этом году у государственных угольных предприятий „Центрэнерго“ купит меньше угля, чем в прошлом году. В 2017 году доля государственных предприятий в поставках на ТЭС составила 57%, частных — 32%, а доля импорта — 11%. По результатам 2018 года, доля государственных предприятий ожидается на уровне 47%, у частных купят почти столько же — доля составит 45%. Доля импорта составит 8%», — продолжает Ляшко.

«После приватизации „Центрэнерго“ государственные шахты окажутся на грани закрытия, ведь потеряют рынок сбыта и столкнутся с ухудшением экономической и социальной ситуации. Состояние в государственной угольной отрасли и так катастрофическое, шахты останавливаются, горняки ищут лучшей жизни за рубежом. А те, что остались, доведены до отчаяния и готовы отстаивать свое право на жизнь — в ноябре двое шахтеров Львовско-Волынского бассейна объявили бессрочную голодовку. За последние пять месяцев шахтеры ЛВБ четыре раза блокировали трассу, ведущую к пограничному пункту пропуска в Раве-Русской. Это нормально? Денег нашим шахтерам не платят, их семьям нечего есть, а с Россией работаем», — не скрывает своего возмущения политик.

Напомним, Ляшко зарегистрировал законопроект о моратории на продажу земли.

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