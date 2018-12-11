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Суд обязал ЦПК убрать неправду о Мартыненко, — адвокат

Суд обязал ЦПК убрать неправду о Мартыненко, — адвокат

11 декабря Печерский райсуд Киева признал недостоверной информацию Центра противодействия коррупции об экс-депутате Николае Мартыненко и обязал ЦПК убрать ее с сайта. Об этом сообщает Gazeta.ua, которая цитирует пресс-службу Николая Мартыненко со ссылкой на адвоката Анну Палагицкую.

«Центр Шабунина злоупотребляет средствами западных налогоплательщиков, демонстрирует политическую ангажированность и обслуживает НАБУ. Представители ЦПК провозгласили себя „антикоррупционерами“ и решили, что закон им не писан, а презумпции невиновности для них не существует. Они привыкли навешивать ярлыки и без суда назначать виноватыми», — указывается в сообщении пресс-службы.

Адвокат отметила, что «в созданном ЦПК на гранты «Реестре национальных публичных деятелей» на базе фейковых обвинений НАБУ размещен манипулятивный негатив о Николае Мартыненко. Без судебных решений сам ЦПК обвинил, расследовал и приговор выписал — «коррупционер».

«Оправдания ЦПК по этому поводу — это классический образец полного пренебрежения законом. Мол, „информация в досье подтверждена документами“. Цену этим бумажкам мы уже видели — владельцем оффшора на незаверенной ксерокопии можно легко сделать кого угодно», — сказала адвокат.

«Или аргумент ЦПК — эта информация „уже публично известна широкой публике из многочисленных журналистских расследований“. По такой логике кто угодно может на основе многочисленных публикаций в СМИ провозгласить представителей ЦПК коррупционерами. Якобы они разворовали гранты и подерибанили их через счета ФЛП (кстати, ЦПК пытался опровергнуть эту информацию, но суд проиграл). Якобы пытаются вернуть Януковичу 1,5 миллиарда конфискованных в бюджет долларов. И много еще всякого пишут о ЦПК и Шабунине. Но я не позволю себе на основе этих публикаций говорить о том, что в ЦПК засели преступники. Потому что уважаю принцип презумпции невиновности», — отметила адвокат.

Она спрогнозировала: «Мы обязательно увидим двойные стандарты в исполнении «антикоррупционеров». Если суд принимает решение не в их пользу — он автоматически становится «плохим» и «неправильным».

Пресс-служба Мартыненко не исключила, что накануне НАБУ давило на суд в интересах ЦПК. «Оглашение решения суда неоднократно переносилось. А накануне в Печерский суд тайно приезжал детектив НАБУ Дерновой, который занимался „делом Мартыненко“. Неудивительно, что ЦПК выступает орудием информационной войны со стороны НАБУ», — считают в экс-депутата.

«В этой истории есть один очень неприятный аспект. „Реестр национальных публичных деятелей“ был создан за деньги Еврокомиссии. Он был задуман как полная и объективная база данных об украинских политиках, прокурорах, судьях, силовиках и их родственниках», — говорится в сообщении пресс-службы.

«А теперь становится очевидным, что ЦПК злоупотребляет средствами европейских налогоплательщиков и использует этот реестр как инструмент в политической борьбе в пользу НАБУ», — подчеркивают у Мартыненко.

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