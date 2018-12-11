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В УПЦ заявили о росте числа обителей и верующих в этом году

В УПЦ заявили о росте числа обителей и верующих в этом году

В Украинской православной церкви заявили о росте числа обителей и верующих в 2018 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

Так, сообщается, что только в этом году появились семь новых обителей: две мужские и пять женских, а монашеский постриг приняли 89 человек.

Всего в УПЦ несут свою службу 4,5 тысячи монахов и монахинь. Церковь включает в себя 12,1 тысяч религиозных общин – их число с начала года выросло на двадцать три. Число священников УПЦ увеличилось на 126 человек – до 12,4 тысяч.

Отмечается, что с 1,3 до 1,4 тысячи человек также выросло число студентов дневной формы обучения в высших духовных учебных заведениях.

Как писала «Фраза», СБУ выпустила брошюры об «опасности» УПЦ.

Ранее священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец».

Тэги: общество, новости православия, УПЦ, новости Украины

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