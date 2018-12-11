Личные данные 52 млн пользователей Google+ оказались под угрозой. Дни соцсети теперь точно сочтены

В корпорации Google заявили о масштабной утечке данных, которая затронула около 52,5 млн пользователей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в официальном блоге компании.

Так, специалистами Google было обнаружено, что обновление, вышедшее в ноябре, содержало ошибку, из-за которой сторонние приложения могли просматривать личные данные аккаунтов в социальной сети Google+, даже если эта информация была закрыта пользователем. Среди таких сведений: имя, возраст, род деятельности, адрес электронной почты.

При этом в корпорации заявили, что устранили недоработки в течение недели и на данный момент проводят расследование инцидента. По утверждению компании, пока нет никаких свидетельств того, что кто-то успел воспользоваться этим доступом.

В то же время в связи со случившемся компания приняла решение ускорить процесс закрытия Google+ и определила конечным сроком данного процесса — апрель 2019 года (ранее речь шла об августе).

Как сообщала «Фраза», в октябре 2018 года стало известно, что Google решила закрыть свою социальную сеть из-за постоянных проблем с безопасностью и низкой популярностью.