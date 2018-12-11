Знаменитый борец с мафией «умудрился» создать угрозу украинской национальной безопасности

Популярный во всем мире итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо «умудрился» попасть под украинские санкции. Как выяснили журналисты «Фразы», знаменитого «комиссара Каттани» внесли в «черный список» Министерства культуры Украины.

Как следует из Перечня лиц, которые создают угозу национальной безопасности, Микеле Плачидо добавлен в список 10 декабря 2018 года и находится в нем под номером 102.

Причина, по которой итальянского актера «наградили» персональными санкциями Украины, в настоящий момент неизвестна.

Украинскому зрителю Микеле Плачидо известен, главным образом, ролью в телесериале «Спрут», где он блестяще сыграл комиссара итальянской полиции Коррадо Каттани ‒ честного и неподкупного борца с мафией, слившейся с коррумпированными политиками и чиновниками.

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