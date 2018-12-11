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Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение с экономическим уклоном

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение с экономическим уклоном

В понедельник, 10 декабря, в связи с непрекращающимися массовыми акциями протеста «желтых жилетов», во Франции введен режим чрезвычайного экономического положения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Как передает Rambler, в своем обращении к нации, президент Франции заявил о «фактическом» введении на территории страны режима «чрезвычайного экономического положения».

По словам Эммануэля Макрона, правительству и парламенту Франции необходимо перестроить свою работу, поскольку «необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми».

Кроме того, французский лидер объявил о некоторых уступках «желтым жилетам», на которые готова пойти власть. В частности, с мая 2019 года планируется увеличить минимальную зарплату на 100 евро и не облагать налогами сверхурочную работу и ежегодную премию сотрудникам.

Как писала «Фраза», пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что после кровопролитных протестов во Франции власти пошли на уступки «желтым жилетам».

Тэги: президент, мир, экономика, премия, беспорядки, Франция, протесты, чрезвычайное положение, минимальная зарплата, повышение, налоги, Эммануэль Макрон

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