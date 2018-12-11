Ученые выяснили, какие опасности ожидают смельчаков-космонавтов во время полета на Марс

В городе Москва (Россия) состоялась XVII Конференция по космической биологии и медицине, на которой был обнародован доклад о последствиях длительного пребывания в космосе во время перелёта на Марс. Как выяснили журналисты «Фразы», «вояж» на «Красную планету» нанесет серьезный вред здоровью космонавтов.

Как передают российские СМИ, авторы доклада установили, что двухлетний перелет на Марс и обратно «укоротит» жизнь участника экспедиции в среднем на 2,5 года, поскольку суммарный радиационный риск независимо от возраста за защитой РУ (радиационной угрозы) 20 г/кв.см составит 7,5 процента.

Отмечается, что к похожим выводам пришли и европейские ученые. Так, по мнению сотрудников Европейского космического агентства, только за первые шесть месяцев полёта экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю свою профессиональную карьеру.

Как писала «Фраза», Путин пообещал россиянам опередить Илона Маска в деле покорения Марса и Луны.

Ранее сообщалось, что Грузия решила выращивать виноград на Марсе.