Украинцам подготовили новогодний «сюрприз» в виде очередного повышения тарифов

С 1 января 2019 году население Украины ожидает очередной «сюрприз» в виде повышения тарифов на отдельные услуги ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», Нацинальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует увеличить цену на централизованное отопление до 24%.

Как написала глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в социальной сети Facebook, из-за увеличения стоимости газа, регулятор вынужден повысить и тарифы на тепло. Отмечается, что в среднем процент увеличения стоимости теплоносителя не превысит процент увеличения стоимости газа ‒ 23,5%.

В свою очередь, стоимость отопления для потребителей-бюджетников будет «скорректирована» в сторону уменьшения аж до 22%.

Сообщается, что в настоящее время тарифы пересмотрены для 18 из 26 поставщиков тепла. Остальных планируют «обрадовать» завтра.

Как писала «Фраза», украинцам решили поднять тариф на отопление. Да так, чтоб мало никому не показалось.

Ранее стало известно, в каких городах уже в ближайшее время существенно вырастут тарифы на тепло.