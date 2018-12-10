Между ТЦ «Барабашово» и китайскими ассоциациями легпрома подписан Меморандум о сотрудничестве

В Харькове нашли одно из решений, способствующих росту отечественного легпрома. 29 ноября был подписан Меморандум о сотрудничестве между ТЦ «Барабашово», с одной стороны, и китайской Ассоциацией производителей швейного оборудования и Ассоциацией текстильной промышленности Шанхая, с другой стороны.

Как отмечают эксперты, Украина – страна больших возможностей, несмотря на военное положение, экономический и политический кризисы и коррупцию. В такой ситуации оказывалась не только наша страна, но и другие страны. И помогали выбираться из таких кризисов – поиски партнеров, привлечение иностранных инвестиций и международные проекты. Самая главная задача – правильно использовать эти возможности, находить партнеров с интересом к Украине на взаимовыгодных условиях. Например, по отраслям. В некоторых странах легкая промышленность является стратегической для развития экономики. Например, Китай одевает и обувает своими товарами практически весь мир. Украине же выгодно развивать легкую промышленность, у которой есть высокий потенциал для развития. Для этого нужно обеспечить возможность национальному производителю создавать современные товары, используя ноу-хау технологии.

Упомянутое выше соглашение позволит отечественным производителям удовлетворить потребности в современном оборудовании, инновационных технологиях и материалах из разных стран мира.

На территории «Барабашово» планируется к открытию в 2019 году Fashion hub - современный технологический центр развития легкой промышленности, который станет мировой витриной оборудования, технологий, современных тканей и других материалов, шоу-румом иностранных производителей и местом закупки для отечественных дизайнеров, а также образовательным центром.

Меморандум подписан в рамках масштабного международного проекта «Один пояс – один путь», который был презентован Китаем в 2013 году как стратегия развития КНР, направленная на углубление сотрудничества между странами, через которые проходит транзитный коридор Европа-Азия. Это модель международного сотрудничества и развития с помощью двусторонних региональных и многосторонних взаимоотношений с участием Китая и других стран, в том числе Украины. Китай готов вложить в реализацию совместных проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь» более 900 млрд. долларов.

Современный технологический хаб развития легкой промышленности будет популяризировать инновационные подходы в развитии отечественного легпрома, роботизацию производства, использование трехмерных технологий, швейного оборудование на основе искусственного интеллекта и многое другое. Стоит отметить, что машиностроители Шанхая уже сегодня могут предложить более 2000 наименований текстильного оборудования для всех технологических процессов текстильного производства и программное обеспечение к нему.

Валерий Кирилко, директор ТЦ «Барабашово» рассказал, что в Fashion hub будет работать технологический образовательный центр, где можно узнать о технических характеристиках оборудования, научиться на них работать, выбрать нужные для своего производства. «Производители текстиля смогут не только быть в мировом отраслевом тренде, но и пользоваться инновационными решениями в оборудовании и технологиях», – отмечает Кирилко.

Также в Fashion hub в фирменных шоу-румах будут представлены ткани, текстиль, пряжи, аксессуары и другие материалы, которые украинские дизайнеры одежды смогут заказывать напрямую производителю. Для украинской легкой промышленности - это позволит развиваться согласно современным тенденциям, экономить ресурсы и находить новых партнеров и поставщиков без выезда за рубеж.

Для «Барабашово» развитие Fashion hub – это один из стратегических шагов преобразования ТЦ в модернизированный ритейл-парк и бизнес-сити согласно инновационной стратегии развития объекта.

В среднем сегодня «Барабашово» принимает более 70 тысяч покупателей ежедневно и намерен увеличивать поток за счет качественного развития.