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В первой половине боя с Педрасой Ломаченко хотел дать сопернику понять, что тот может выиграть, - эксперт

В первой половине боя с Педрасой Ломаченко хотел дать сопернику понять, что тот может выиграть, - эксперт

В ходе недавнего боксерского поединка с Хосе Педрасой Василий Ломаченко хотел дать сопернику понять, что тот может выиграть, а потом полностью «сломать» его во второй половине боя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин.

«Поздравляю Василия Ломаченко с победой! Он действительно показал, что на сегодня заслуженно является лидером мирового бокса независимо от весовой категории, — отметил Роман Кадемин. — Да, его бой против Хосе Педрасы прошел непросто. Но здесь стоит отметить и соперника: он также был в статусе чемпиона мира и он — боец очень хорошего уровня. Накануне боя Ломаченко говорил, что у него будет некий сюрприз в этом поединке, кому-то могло показаться, что Василий был не совсем убедительным в начальных раундах, но это была его тактика, в чем он потом признался. Он хотел дать сопернику понять, что тот может выиграть, а потом полностью „сломать“ его во второй половине боя. В принципе, так оно и получилось. А доказательством послужил 11-й раунд, где украинец практически вывернул соперника наизнанку. Педраса выстоял только каким-то чудом».

Как ранее сообщала «Фразы», в воскресенье, 9 декабря, телеканал «Интер» транслировал в прямом эфире объединительный поединок за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой. Не выдержав атаки Василия, в 11 раунде пуэрториканец дважды побывал в нокдауне, тем не менее нашел в себе силы довести поединок до конца. Единогласным решением судей победу одержал Ломаченко: он с большим отрывом обошел соперника по очкам. Украинец объединил пояса, теперь он чемпион по версиям WBO и WBA. И это первый шаг на пути нашего боксера к званию абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Василий Ломаченко много внимания уделяет благотворительности. Он вместе с братьями Кличко, Александром Усиком, Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифильдом участвует в сборе средств на создание самой современной в Украине палаты для трансплантации костного мозга детям с раковыми опухолями. Трансплантацию детям со всей Украины проводят только в одной больнице в Киеве — в детском отделении Национального института рака. На проведение ремонта и оборудование палаты необходимо около 1 млн. гривен. Чтобы собрать необходимую сумму, боксеры передали на благотворительный аукцион «Интер-детям» перчатки с автографами. На сайте deti.inter.ua представлены более 100 лотов от всемирно известных спортсменов и артистов.

Тэги: бокс, спорт, Василий Ломаченко, новости Украины

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