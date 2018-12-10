Главные новости за 10 декабря 2018 года

Украинцы тратят на еду половину денег, а каждый третий живет за чертой бедности. Государственная служба статистики Украины сообщила, что граждане нашей страны тратят на еду половину своих денег. Об этом говорится в отчете чиновников за первое полугодие. В среднем на еду один украинец тратит 64 гривны в день.

Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии. Накануне «объединительного собора» по автокефалии, назначенного президентом Украины Петром Порошенко на 15 декабря, среди его будущих участников назревает раскол. Глава УПЦ (КП) Филарет уже выразил свое несогласие с Константинополем по процедуре. Филарет заявил: «Если это будет нам не полезно, мы не проголосуем и отвергнем».

Украинцев продолжают подсаживать на опасное пальмовое масло. В Украину завозят все больше опасного пальмового масла, которым недобросовестные производители, гонясь за прибылью, заменяют в своих продуктах природные жиры. В этом году был побит рекорд. Так, по данным Государственной фискальной службы, с начала года наша страна официально импортировала 205 тысяч тонн пальмового масла. Это рекордные цифры для Украины. В прошлом году этот показатель импорта равнялся 172 тоннам.

В Киеве стреляли в студентов, а против девушки применили газ. В Киеве произошел конфликт со студентами, в результате которого пострадали три человека. Инцидент случился около часа ночи понедельника, 10 декабря, на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля. В результате уличного конфликта пострадали студенты Киевского политехнического института.

Жители Жашкова устроили обструкцию судье, подозревая его сына в жестоких преступлениях. В Жашкове Черкасской области сотни людей взяли в осаду полицию, протестуя против действий якобы маньяка. Местные жители утверждают, что устали жить в опасности и мириться с бездействием правоохранителей. Полиция не может установить виновника преступлений, которые, по мнению местных жителей, мог совершить сын местного судьи. Известно, что 5 лет назад Юрий Скрипник был уличен в изнасиловании 16-летней девушки, но суд признал его психически нездоровым и определил на лечение.

Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы. Полиция открыла уголовное дело по факту событий на одесском стадионе «Черноморец». Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области. В частности, как сообщается, производство открыто по заявлению дирекции стадиона и не имеет никакого отношения к политическим убеждения нарушителей, так как они «не только мешали проведению матча и уничтожали имущество стадиона, но и создавали своими действиями угрозу безопасности присутствующих на нем граждан».

На одной из станций киевского метро умерла маленькая девочка с тяжелой формой ДЦП. На станции метро «Дворец спорта» в Киеве случилась трагедия. Вечером 9 декабря здесь скончалась девятилетняя девочка с тяжелой формой ДЦП. В момент трагедии с ребенком были отец и бабушка — они везли ее в инвалидной коляске. Неожиданно девочке стало плохо — она перестала дышать. Люди попытались сделать ей непрямой массаж сердца. Сообщается, что медики прибыли на место ЧП лишь через пятнадцать минут, после чего девочке ввели несколько инъекций адреналина, но спасти ее не удалось — врачи спасали малышку сорок минут, но она умерла.

Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете. Президент Украины Петр Порошенко «сходил в народ». В воскресенье, 9 декабря, его «совершенно случайно» встретили в одном из столичных супермаркетов. О встрече с главой государства и его супругой Мариной написали два блогера — Мирослав Олешко и Андрей Бурахович.

Во время протестов в Париже пострадал Украинский культурный центр. В Париже во время недавних протестов «желтых жилетов» пострадал культурно-информационный центр при посольстве Украины во Франции. Об этом сообщил проживающий в городе украинец Владимир Шпинев. Он выложил соответствующее фото, на котором видно, что митингующие повредили табличку центра.

В ООН шокировали цифрой потерь из-за коррупции. Ежегодно мировая экономика теряет $2,6 триллионов из-за коррупции. Об этом сообщили в Центре новостей ООН. Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, эта сумма составляет более 5% глобального ВВП. «Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», — заявил Гуттериш, подчеркнув, что , что из-за этого происходит больше преступлений, поскольку обесценивается верховенство права.

На выборах в Армении жестко прокатили партию экс-президента. В Армении состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК страны, на них уверенную победу одержал блок и.о. премьера страны Никола Пашиняна «Мой шаг», набрав 70,43% голосов. Примечательно, что избиратели жестко прокатили политсилу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна: его Республиканская партия набрала лишь 4,7% голосов и не сумела попасть в парламент, не преодолев пятипроцентный барьер.

Хакеры опубликовали инструкцию по взлому популярной игровой приставки. Хакерам удалось взломать популярную игровую приставку PlayStationClassic. Курьез заключается в том, что новая версия консоли лишь недавно появилась в продаже. Новая приставка от PlayStation дает возможность запустить только двадцать игр из ограниченного списка.