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Facebook кардинально изменил правила сексуального общения

Facebook кардинально изменил правила сексуального общения

Крупнейшая социальная сеть Facebook заявила о введении новых правил. Как выяснили журналисты «Фразы», изменения внесены в раздел, который касается сексуальных домогательств.

Как сообщают «Вести», разработчики не имеют ничего против того, чтобы в Facebook обсуждались проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации с целью привлечения к ним внимания. Однако публикация контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов, отныне будет находиться под запретом.

Кроме того, Facebook ограничил «использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом».

Помимо откровенной порнографии и эротики под запрет также попали поиски сексуальных партнеров и переписки с сексуальным подтекстом. Последние могут выглядеть вполне невинно, например, «Хочу развлечься сегодня вечером». Однако это, с большой долей вероятности, будет расценено как намек на секс.

Также запрещен «сексуально-провокационный сленг, упоминание сексуальных ролей, поз или фетишистских сценариев», изображения (в том числе, сделанные от руки) людей в сексуальных позах и обнаженного тела. Запрещено искать участников стриптиз-шоу и набирать людей для эротического или тантрического массажа.

Отметим, что новые правила вызвали бурю возмущения у некоторых пользователей.

Как сообщала «Фраза», весной 2013 года Facebook запустила опцию «ответ на комментарий». Раньше в комментариях могла возникать путаница — чем больше их становилось, тем сложнее было проследить, кто на чью реплику отвечает. Можно отметить пользователя в комментарии, однако если он не является вам другом — эта возможность для вас будет недоступна. Новая опция позволит нивелировать все вышеуказанные проблемы и тем самым будет способствовать большему вовлечению в контент.

Тэги: Facebook, мир, секс, правила, соцсеть, технологии

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