У Мартыненко заявили, что ксерокопии с «швейцарской флешки» ничем не помогут НАБУ

Фигурирование в так называемом «деле Мартыненко» материалов из «швейцарской флешки» ничем не поможет НАБУ и прокурорам САП — защита учитывала эти ксерокопии в своей стратегии и готова их документально опровергать. Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу экс-депутата Николая Мартыненко.

По словам Бойко, упоминания фамилии Мартыненко не имеют документальных подтверждений. «Мы представим суду документы, опровергающие обвинения НАБУ. Во-первых, по контракту „Энергоатома“ с чешской „Шкодой“ нет убытков и нет состава преступления. Во-вторых, Николай Мартыненко не является бенефициаром панамской компании „Брадкрест“, куда пытаются привязать его фамилию», — отметил адвокат.

Он также указал, что в Швейцарии это дело на протяжении нескольких лет не было передано в суд из-за отсутствия доказательств.

По словам Бойко, Николай Мартыненко не был основателем или владельцем компании «Брадкрест». «НАБУ и САП со ссылкой на незаверенную ксерокопию „формы А“ утверждают о якобы ее заполнении Мартыненко 15 января 2007 в качестве доказательства того, что он является собственником. Но на тот момент это предприятие не существовало и даже не было внесено в реестр. „Брадкрест“ начал функционировать после выпуска акций — и владельцем там значилось другое лицо. Это доказано и эта информация находится в одном из томов дела», — сказал адвокат.

«Ноу-хау» НАБУ и САП стало сокрытие от суда своих же доказательств - причем после огромного пиара на «деле Мартыненко». Недавно близкий к НАБУ прокурор Сымкив пытался скрыть от суда сразу несколько томов дела. Там находился ключевой довод в пользу Николая Мартыненко — о стандартной европейской цене на продукцию «Шкоды» для «Энергоатома». А именно на обвинении в якобы завышении цены и убытках юридически строится все дело. Хотя на самом деле «Энергоатом» получил 21 млн. грн. прибыли, и это подтвердила независимая экспертиза. Зато НАБУ отказалось получить информацию о ценах на продукцию «Шкоды» в других странах, потому что это полностью разрушает все обвинения в якобы хищении средств«, — подчеркнул адвокат.

По словам защитника, законность и состязательность судебного процесса НАБУ и некоторые прокуроры САП понимают как лишение Мартыненко права полноценно защищаться. «Новый пример: прокурор Сымкив не предоставил суду 179 листов (!) из материалов, полученных от швейцарских коллег на флэш-накопителе. Где эти документы? Далее: на иностранном языке распечатано 434 листа, а в украинском переводе — аж 533. Что НАБУ дописали на лишних 99 листах? А 78 листов вообще не переведено — то есть, суд не может изучить эту информацию», — указал Петр Бойко.

«Неудивительно, что НАБУ и близкие активисты агрессивно защищают такие „доказательства“ — потому что других нет. Несмотря на все громкие заявления, „маски-шоу“ и огромные ресурсы, вложенные в демонизацию Мартыненко», — отметил адвокат.