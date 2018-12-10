В ООН шокировали цифрой потерь из-за коррупции

Ежегодно мировая экономика теряет $2,6 триллионов из-за коррупции. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре новостей ООН.

Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, эта сумма составляет более 5% глобального ВВП. «Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», — заявил Гуттериш, подчеркнув, что , что из-за этого происходит больше преступлений, поскольку обесценивается верховенство права.

Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.

Отметим, Международный день борьбы с коррупцией ежегодно отмечается 9 декабря. Целью его учреждения в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, является углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Как сообщала «Фраза», «коррупция» стала словом 2016 года по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».