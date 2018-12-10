Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинцев продолжают подсаживать на опасное пальмовое масло

Украинцев продолжают подсаживать на опасное пальмовое масло

В Украину завозят все больше опасного пальмового масла, которым недобросовестные производители, гонясь за прибылью, заменяют в своих продуктах природные жиры. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году был побить рекорд.

Так, по данным Государственной фискальной службы, с начала года наша страна официально импортировала 205 тысяч тонн пальмового масла. Это рекордные цифры для Украины. В прошлом году этот показатель импорта равнялся 172 тоннам.

Примечательно, что сразу 65 тысяч тонн пальмового масла наша страна закупает в Швеции. Среди поставщиков также много азиатских стран (Индонезия, Малайзия и другие).

Как писала «Фраза», пальмовое масло опасно для здоровья.

Был опубликован ТОП-10 самых вредных для здоровья продуктов.

Сообщалось, что полки украинских магазинов заполонил неликвид из Евросоюза.

Тэги: общество, здоровье, пальмовое масло, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
09.12.18 08:52

Смирение и терпилы

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

08.12.18 18:15

10 знаковых фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому

Автор: Антон Филатов

Главная новость дня

Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете

Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете
10.12.18 09:01
2135
Последние новости
10.12.18 12:58

ФСБ задержала украинца в Крыму – его обвиняют в перевозке наркотиков
10.12.18 12:27

Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
10.12.18 11:42

Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта
10.12.18 11:07

Хакеры опубликовали инструкцию по взлому популярной игровой приставки
10.12.18 10:43

В ООН шокировали цифрой потерь из-за коррупции
10.12.18 10:36

Украинцев продолжают подсаживать на опасное пальмовое масло
10.12.18 10:09

СБУ не выпустила митрополита Донецкого Илариона с оккупированной территории, – УПЦ
10.12.18 09:57

Жители Жашкова устроили обструкцию судье, подозревая его сына в жестоких преступлениях
10.12.18 09:35

Погода на неделю: Украину продолжат поливать холодные дожди
10.12.18 09:01

Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта
Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта
Хакеры опубликовали инструкцию по взлому популярной игровой приставки
Хакеры опубликовали инструкцию по взлому популярной игровой приставки
Жители Жашкова устроили обструкцию судье, подозревая его сына в жестоких преступлениях
Жители Жашкова устроили обструкцию судье, подозревая его сына в жестоких преступлениях
Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете
Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете
На одной из станций киевского метро умерла маленькая девочка с тяжелой формой ДЦП
На одной из станций киевского метро умерла маленькая девочка с тяжелой формой ДЦП
В Киеве стреляли в студентов, а против девушки применили газ
В Киеве стреляли в студентов, а против девушки применили газ
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.