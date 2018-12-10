Украинцев продолжают подсаживать на опасное пальмовое масло

В Украину завозят все больше опасного пальмового масла, которым недобросовестные производители, гонясь за прибылью, заменяют в своих продуктах природные жиры. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году был побить рекорд.

Так, по данным Государственной фискальной службы, с начала года наша страна официально импортировала 205 тысяч тонн пальмового масла. Это рекордные цифры для Украины. В прошлом году этот показатель импорта равнялся 172 тоннам.

Примечательно, что сразу 65 тысяч тонн пальмового масла наша страна закупает в Швеции. Среди поставщиков также много азиатских стран (Индонезия, Малайзия и другие).

Как писала «Фраза», пальмовое масло опасно для здоровья.

Был опубликован ТОП-10 самых вредных для здоровья продуктов.

Сообщалось, что полки украинских магазинов заполонил неликвид из Евросоюза.