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СБУ не выпустила митрополита Донецкого Илариона с оккупированной территории, – УПЦ

СБУ не выпустила митрополита Донецкого Илариона с оккупированной территории, – УПЦ

В воскресенье, 9 декабря, СБУ не пропустила через линию разграничения на Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» архиерея Донецко-Мариупольской епархии УПЦ митрополита Илариона. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела церкви, который ссылается на Донецкую епархию.

В сообщении говорится, что митрополит ехал из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области «для совершения традиционной совместной молитвы с архиереями УПЦ, насельниками обители и многочисленными паломниками в праздник иконы Божией Матери «Знамение» в понедельник, 10 декабря».

Отметим, что молитву Иларион произносит тут уже двадцать лет, но на этот раз митрополита не пропустили через линию разграничения.

В УПЦ говорят, что «встреча с насельниками обители и многочисленными православными верующими из разных регионов Украины, традиционно прибывающими 10 декабря для участия в вышеуказанных торжествах, были надменно и провокационно сорваны».

Как говорится в сообщении, «без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения (электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано».

В УПЦ говорят, что «единственная причина возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на пункте пропуска, оказалось «особое распоряжение из Киева».

Также отмечается, что «электронный пропуск митрополита Илариона, по словам того же сотрудника СБУ, был аннулирован 7 декабря, но 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк, и проблем при прохождении линии разграничения не возникло».

Как заявляют в УПЦ, «подобные действия свидетельствуют о нежелании определенных сил в установлении мира, ведь в условиях противостояния УПЦ является единственным связующим  звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения».

В УПЦ действия СБУ называют провокацией. Как говорится в сообщении: «Оособенно в контексте недавнего обращения президента Украины петра Порошенко к митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков».

Как писала «Фраза», Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен.

Ранее Петру Порошенко напомнили, что он – иподиакон УПЦ. И попросили о защите Почаевской Лавры.

Тэги: общество, СБУ, новости православия, УПЦ, новости Украины

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