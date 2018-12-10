Погода на неделю: Украину продолжат поливать холодные дожди

Как минимум до выходных по Украине ожидаются холодные дожди, местами пойдет мокрый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Украине сохранится достаточно нехолодная, но облачная погода. В среднем по стране температура днем будет колебаться от минус 1 до 4 тепла, а ночью возможно похолодание до 3 мороза. Тепло ожидается лишь в Крыму: днем 5-7, а ночью 2-4 тепла.

При этом по всей Украине ожидаются осадки – дожди и мокрый снег.

Снижение температур возможно на выходные.

В Киеве днем будет до 1 тепла, а ночью – до 3 мороза.

Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами. Холода могут побить вековой рекорд.