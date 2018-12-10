На выборах в Армении жестко прокатили партию экс-президента

В Армении состоялись парламентские выборы. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным ЦИК страны, на них уверенную победу одержал блок и.о. премьера страны Никола Пашиняна «Мой шаг», набрав 70,43% голосов.

Примечательно, что избиратели жестко прокатили политсилу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна: его Республиканская партия набрала лишь 4,7% голосов и не сумела попасть в парламент, не преодолев пятипроцентный барьер.

Также в парламенте будут представлены партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, набравшая 8,27% голосов, и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна — у нее 6,37% поддержки.

Как писала «Фраза», после массовых протестов 8 мая Национальное собрание Армении избрало премьером страны Никола Пашиняна. Однако в октябре он заявил об отставке пред лицом «контрреволюционных сил».