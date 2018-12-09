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Главные новости за 8-9 декабря 2018 года

Главные новости за 8-9 декабря 2018 года

Луценко рассказал о «стройной» версии в деле активистки Гандзюк. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о ходе расследования резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Следствию уже удалось выйти на организаторов преступления.

«Кремлевский рашизм — вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова. В городе Быдгощ (Польша) произошел инцидент во время выступления Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. На сцену прорвались активисты с плакатами политической направленности.

«Бориспольский экспресс» в очередной раз сломался на полпути. Скоростной экспресс «Киев ‒ аэропорт «Борисполь», запущенный в торжественной обстановке 30 ноября, сломался уже в третий раз. В пятницу, 7 декабря, из-за вынужденного простоя, пассажиры прибыли в аэропорт с опозданием в один час.

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии — незаконен. «Объединительный собор» по автокефалии, который президент Украины Петр Порошенко назначил на 15 декабря, является незаконным собранием. Такое решение принял Синод Украинской православной церкви в пятницу, 7 декабря.

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна. Украинец Василий Ломаченко — Чемпион мира по версии WBA в легком весе — уверенно победил, тепер уже экс-обладателя пояса WBO в этой весовой категории, Хосе Педраса. Таким образом, Ломаченко впервые в карьере объединил чемпионские пояса.

В СБУ рассказали, почему на акции протеста в Париже «засветился» флаг «ДНР». В Службе безопасности Украины прокомментировали фотографию, на которой двое «желтых жилетов» (участников субботней акции протеста в Париже) держат флаг т.н. «Донецкой народной республики». Появление подобных снимков ‒ результат деятельности российских спецслужб.

Стало известно, сколько праздничных дней ожидает украинцев в 2019 году. В 2019 году в Украине предусмотрено сразу 11 дней государственных и религиозных праздников. За один «красный день календаря» придется отработать в субботу.

В Киеве скончался актер сериала «Возвращение Мухтара». В Киеве ушел из жизни исполнитель роли в сериале «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук. 27-летний актер долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах. Движение т.н. «желтых жилетов» постепенно расширяет свою географию. Попытки французских властей силовыми методами подавить «восстание», лишь увеличивают число участников протестов как во Франции, так и за ее пределами.

Тэги: Украина, общество, православие, мир, актер, поезд, Париж, чемпион, бокс, протесты, Василий Ломаченко, праздники

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