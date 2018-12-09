Стало известно, сколько праздничных дней ожидает украинцев в 2019 году

В 2019 году в Украине предусмотрено сразу 11 дней государственных и религиозных праздников. Как выяснили журналисты «Фразы», за один «красный день календаря» придется отработать в субботу.

Как следует из Кодекса законов о труде, на 2019 год установлены следующие нерабочие и праздничные дни:

1 января ‒ Новый год (за 31 декабря 2018 года ‒ отработка в субботу, 29 декабря);

7 января ‒ Рождество;

8 марта ‒ Международный женский день;

28 апреля ‒ Пасха (понедельник 29 апреля ‒ выходной);

1 мая ‒ День труда;

9 мая ‒ День победы;

16 июня ‒ Троица (выходной в понедельник, 17 июня);

28 июня ‒ День Конституции;

24 августа ‒ День независимости (выходной в понедельник, 26 августа);

14 октября ‒ День защитника Украины;

25 декабря ‒ Рождество (католическое).

Как писала «Фраза», стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года.

Ранее сообщалось, что нардепы подарили украинцам 11 выходных дней в 2018 году.