Стало известно, сколько праздничных дней ожидает украинцев в 2019 году

В 2019 году в Украине предусмотрено сразу 11 дней государственных и религиозных праздников. Как выяснили журналисты «Фразы», за один «красный день календаря» придется отработать в субботу.
Как следует из Кодекса законов о труде, на 2019 год установлены следующие нерабочие и праздничные дни:
1 января ‒ Новый год (за 31 декабря 2018 года ‒ отработка в субботу, 29 декабря);
7 января ‒ Рождество;
8 марта ‒ Международный женский день;
28 апреля ‒ Пасха (понедельник 29 апреля ‒ выходной);
1 мая ‒ День труда;
9 мая ‒ День победы;
16 июня ‒ Троица (выходной в понедельник, 17 июня);
28 июня ‒ День Конституции;
24 августа ‒ День независимости (выходной в понедельник, 26 августа);
14 октября ‒ День защитника Украины;
25 декабря ‒ Рождество (католическое).
Как писала «Фраза», стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года.
Ранее сообщалось, что нардепы подарили украинцам 11 выходных дней в 2018 году.