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Мобильный телефон стал причиной смерти юной чемпионки России

Мобильный телефон стал причиной смерти юной чемпионки России

В Иркутской области (Российская Федерация) в результате несчасного случая погибла юная спортсменка Ирина Рыбникова. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти 15-летней чемпионки России стал удар током.

Как передает Rambler со ссылкой на телеграм-канал Mash, тело Ирины Рыбниковой без признаков жизни обнаружили в ванной ее собственной квартиры. Предположительно, причиной смерти девушки стал удар током, полученный в результате падения в воду мобильного телефона, который заряжался в ванной.

Сообщается, что Ирина Рыбникова успешно занималась спортом и в свои 15 лет уже стала победительницей чемпионата РФ по панкратиону (древнегреческое боевое искусство) и попала в состав сборной России для участия на чемпионате Европы и мира.

Как писала «Фраза», талантливый футболист застрелился, играя в «русскую рулетку».

Ранее в ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу.

Тэги: вода, Россия, мир, смерть, несчастный случай, мобильный телефон, ванна, спорт, электричество, чемпионка, единоборства

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