В Киеве скончался актер сериала «Возвращение Мухтара»

В субботу, 8 декабря, в Киеве ушел из жизни исполнитель роли в сериале «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук. Как выяснили журналисты «Фразы», 27-летний актер долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Как передает ASN, диагноз «острый миелоидный лейкоз» (рак крови) был поставлен Тарасу Мельничуку, известному по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Первая мировая», и «Сны» еще в 2015 году. Известно, что молодой артист перенес несколько курсов лечения в Украине, Беларуси и Израиле, пока болезнь не отступила. В 2016 году, продолжая лечение, он вернулся на сцену Киевского академического театра юного зрителя.

Сообщается, что несколько дней назад Тараса Мельничука выписали домой для «восстановления показателей крови», однако его состояние внезапно ухудшилось.

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