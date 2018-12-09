В СБУ рассказали, почему на акции протеста в Париже «засветился» флаг «ДНР»

В Службе безопасности Украины прокомментировали фотографию, на которой двое «желтых жилетов» (участников субботней акции протеста в Париже) держат флаг т.н. «Донецкой народной республики». Как выяснили журналисты «Фразы», появление подобных снимков ‒ результат деятельности российских спецслужб.

Как пишет пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, на протяжении последних лет Москва настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры. Ежегодно на территории РФ проводились т.н. «конференции лидеров левых партий Европы» и «международные консервативные форумы», организованные при содействии российских спецслужб.

И вот сейчас, отмечают в СБУ, эти европейские радикалы под флагами «ДНР» сдают «практический экзамен», принимая участие в массовых акциях протеста во Франции.

Как сообщается, на фотографии с флагом «ДНР» «засветились» Сорлин Фабрис (слева) ‒ член т.н. международного центра «Катехон» (действует под эгидой российского олигарха Э. Малофеева) и Ксавье Моро ‒ фейковый «наблюдатель» на выборах в ОРДЛО, который к тому же является функционером ОО «Восток Франция ‒ Солидарность Донбасс», подконтрольной российским спецслужбам.

По информации СБУ, аналогичные провокации российские спецслужбы готовят и в других странах Евросоюза ‒ в частности, в Бельгии, Германии, Испании и Болгарии.

Как писала «Фраза», пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона в Париже.