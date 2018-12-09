Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ломаченко выразил «респект» Педрасе и рассказал о дальнейших планах

Ломаченко выразил «респект» Педрасе и рассказал о дальнейших планах

В воскресенье, 9 декабря, украинский боксер Василий Ломаченко в поединке за титул суперчемпиона WBA и чемпиона WBO одолел пуэрториканца Хосе Педрасу. Как выяснили журналисты «Фразы», «Хай-тэк» не намерен останавливаться на достигнутом и ставит перед собой самые амбициозные задачи.

Как передает isport.ua, Василий Ломаченко планирует заполучить еще два чемпионских пояса (WBC и IBF) и провести поединок с непобедимым американцем Мигелем Анхелем («Майки») Гарсией.

В свою очередь, украинский чемпион высоко оценил бойцовские качества своего поверженного соперника ‒ Хосе Педрасы. По мнению Ломаченко, пуэрториканец «проделал хорошую работу», он «настоящий воин» и поэтому вместе со своей командой заслуживает «респект».

Как писала «Фраза», Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу, отправив его в два нокдауна.

Ранее стало известно, кого Ломаченко считает гением бокса.

Тэги: чемпион, бокс, боксер, спорт, поединок, Василий Ломаченко, титул, новости Украины, Хосе Педраса

Комментарии

Колонка автора
09.12.18 08:52

Смирение и терпилы

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

08.12.18 18:15

10 знаковых фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому

Автор: Антон Филатов

Главная новость дня

В СБУ рассказали, почему на акции протеста в Париже «засветился» флаг «ДНР»

В СБУ рассказали, почему на акции протеста в Париже «засветился» флаг «ДНР»
09.12.18 13:26
901
Последние новости
09.12.18 13:26

В СБУ рассказали, почему на акции протеста в Париже «засветился» флаг «ДНР»
09.12.18 10:33

Ломаченко выразил «респект» Педрасе и рассказал о дальнейших планах
09.12.18 08:30

Льва Лещенко на «скорой» увезли в больницу прямо с концерта
09.12.18 07:48

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
08.12.18 18:43

«Бориспольский экспресс» в очередной раз сломался на полпути
08.12.18 17:55

Пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах
08.12.18 17:42

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен
08.12.18 16:31

Стало известно, кого Ломаченко считает гением бокса
08.12.18 15:18

«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
08.12.18 13:08

Луценко рассказал о «стройной» версии в деле активистки Гандзюк

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки
В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки
В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям
В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям
В Москве довольно опасно чистят крыши от снега
В Москве довольно опасно чистят крыши от снега
В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина
В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина
Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды
Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды
«Разумная сила»: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции
«Разумная сила»: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции
Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ
Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.