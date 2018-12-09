Ломаченко выразил «респект» Педрасе и рассказал о дальнейших планах

В воскресенье, 9 декабря, украинский боксер Василий Ломаченко в поединке за титул суперчемпиона WBA и чемпиона WBO одолел пуэрториканца Хосе Педрасу. Как выяснили журналисты «Фразы», «Хай-тэк» не намерен останавливаться на достигнутом и ставит перед собой самые амбициозные задачи.

Как передает isport.ua, Василий Ломаченко планирует заполучить еще два чемпионских пояса (WBC и IBF) и провести поединок с непобедимым американцем Мигелем Анхелем («Майки») Гарсией.

В свою очередь, украинский чемпион высоко оценил бойцовские качества своего поверженного соперника ‒ Хосе Педрасы. По мнению Ломаченко, пуэрториканец «проделал хорошую работу», он «настоящий воин» и поэтому вместе со своей командой заслуживает «респект».

Как писала «Фраза», Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу, отправив его в два нокдауна.

Ранее стало известно, кого Ломаченко считает гением бокса.