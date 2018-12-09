Льва Лещенко на «скорой» увезли в больницу прямо с концерта

Знаменитый совецкий и российский певец Лев Лещенко был экстренно госпитализирован перед своим выступлением в московском концертном зале «Мир». Как выяснили журналисты «Фразы», 76-летний исполнитель почувствовал себя плохо во время конкурса «На Благо Мира».

Как передает издание «Дни.Ру», популярный певец должен был выступить в финале конкурса, победитель которого награждается премией за «доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе».

Сообщается, что Льву Лещенко стало плохо прямо за кулисами сцены, в связи с этим руководству конкурса пришлось в срочном порядке вызывать «скорую помощь», которая отвезла певца в одну из московских больниц. Подробной информации о состоянии здоровья исполнителя пока нет.

Как писала «Фраза», Софию Ротару увезли в реанимацию прямо с корпоратива.

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