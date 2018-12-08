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«Бориспольский экспресс» в очередной раз сломался на полпути

«Бориспольский экспресс» в очередной раз сломался на полпути

Скоростной экспресс «Киев ‒ аэропорт «Борисполь», запущенный в торжественной обстановке 30 ноября, сломался уже в третий раз. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятницу, 7 декабря, из-за вынужденного простоя, пассажиры прибыли в аэропорт с опозданием в один час.

Как написал на своей странице в Facebook бывший депутат Киеврады Алексей Давиденко, поезд «застрял» на выезде из Киева во время утреннего рейса. Прибывший тепловоз отбуксировал экспресс в аэропорт. Отмечается, что «отклонение» от расписания составило около часа.

Ранее сообщалось, что экспресс-поезд «Киев ‒ Борисполь» сломался уже на второй день после запуска. Пассажиры, опаздывающие на авиарейсы, были вынуждены «своим ходом» добираться в аэропорт.

Позднее стало известно о новом случае поломки «Бориспольского экспресса» ‒ из-за поломки двигателя поезд «застрял» на перегоне Дарница-Фармацевтическая, а время вынужденного «простоя» составило около 30 минут.

Как писала «Фраза», между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд.

Тэги: Киев, Борисполь, общество, поезд, аэропорт, поломка, тепловоз, новости Украины

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