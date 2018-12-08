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Пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах

Пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах

Движение т.н. «желтых жилетов» постепенно расширяет свою географию. Как выяснили журналисты «Фразы», попытки французских властей силовыми методами подавить «восстание», лишь увеличивают число участников протестов как во Франции, так и за ее пределами.

Как передает издание Le Parisien, к настоящему времени во Франции задержано уже более 700 активных участников акции протеста против экономической политики Эммануэля Макрона. Сообщается, что подавляющее число задержаний произошло в Париже ‒ 581, где сегодня «желтые жилеты» пытались пробиться к Елисейскому дворцу ‒ резиденции президента Франции.

В свою очередь, протестные акции «желтых жилетов» начались и в Бельгии. Так, по сообщениям российских СМИ, в Брюсселе на улице Луа полиция заблокировала более 100 участников несанкционированного митинга. Отмечается, что в разных районах города «с целью предотвращения возможных беспорядков» были задержаны около 70 человек, одетых в желтые жилеты.

Кроме того, акции протеста «прокатились» и по нескольким крупным городам Нидерландов. Как передают местные СМИ, сотни людей, одетые в желтые жилеты «засветились» в Амстердаме, Роттердаме, Алкмаре, Эйндховене и Гааге.

Как писала «Фраза», «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона в Париже.

Ранее сообщалось, что Францию охватили масштабные акции протеста. Не обошлось без жертв.

Тэги: полиция, мир, беспорядки, Франция, задержание, протесты, Бельгия, Нидерланды, ЕС

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