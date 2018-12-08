Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен

«Объединительный собор» по автокефалии, который президент Украины Петр Порошенко назначил на 15 декабря, является незаконным собранием. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял Синод Украинской православной церкви в пятницу, 7 декабря.

Как передает портал СПЖ, Синод УПЦ «не благословил епископату, духовенству, иночеству и мирянам участвовать» в данном мероприятии.

Об этом всем архиереям сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Отмечается, что Синод постановил считать мероприятие «незаконным собранием, поскольку в нем планируют принимать участие представители раскольничьих «церквей».

Онуфрий заявил: «В связи с этим и на основании постановления Собора епископов УПЦ от 13 ноября 2018 года епископату, духовенству, монашеству и мирянам церкви принимать участие в так называемом объединительном соборе не благословляется».

Также члены Синода назвали случаи давления на УПЦ «прямым принуждением к нарушению архиерейской присяги, которую епископы обязывались соблюдать даже под угрозой смерти».

В сообщении говорится: «УПЦ не уполномочивает никого из числа епископата, духовенства, монашества и мирян представлять церковь на так называемом объединительном соборе».

Как писала «Фраза», Петру Порошенко напомнили, что он – иподиакон УПЦ и попросили о защите Почаевской Лавры.

Ранее перед «объединительным собором» Варфоломей решил выдвинуть ультиматум Онуфрию.

Тэги: общество, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
08.12.18 08:30

Зачем Кремлю аэропорт имени Николая II?

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.12.18 18:15

10 знаковых фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому

Автор: Антон Филатов

Главная новость дня

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен
08.12.18 17:42
286
Последние новости
08.12.18 18:43

«Бориспольский экспресс» в очередной раз сломался на полпути
08.12.18 17:55

Пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах
08.12.18 17:42

Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен
08.12.18 16:31

Стало известно, кого Ломаченко считает гением бокса
08.12.18 15:18

«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
08.12.18 13:08

Луценко рассказал о «стройной» версии в деле активистки Гандзюк
08.12.18 11:35

«Бензиновый Майдан»: «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона
07.12.18 22:07

Ломаченко рассказал, почему отказался драться с Пакьяо
07.12.18 21:19

Ученые выяснили, какая группа крови смертельно опасна при переливании
07.12.18 20:35

В Харькове нашли женскую «мумию»

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки
В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки
В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям
В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям
В Москве довольно опасно чистят крыши от снега
В Москве довольно опасно чистят крыши от снега
В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина
В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина
Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды
Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды
«Разумная сила»: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции
«Разумная сила»: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции
Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ
Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ
Ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. На Днепропетровщине школьник избил своих одноклассниц
Ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. На Днепропетровщине школьник избил своих одноклассниц
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.