Синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен

«Объединительный собор» по автокефалии, который президент Украины Петр Порошенко назначил на 15 декабря, является незаконным собранием. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял Синод Украинской православной церкви в пятницу, 7 декабря.

Как передает портал СПЖ, Синод УПЦ «не благословил епископату, духовенству, иночеству и мирянам участвовать» в данном мероприятии.

Об этом всем архиереям сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Отмечается, что Синод постановил считать мероприятие «незаконным собранием, поскольку в нем планируют принимать участие представители раскольничьих «церквей».

Онуфрий заявил: «В связи с этим и на основании постановления Собора епископов УПЦ от 13 ноября 2018 года епископату, духовенству, монашеству и мирянам церкви принимать участие в так называемом объединительном соборе не благословляется».

Также члены Синода назвали случаи давления на УПЦ «прямым принуждением к нарушению архиерейской присяги, которую епископы обязывались соблюдать даже под угрозой смерти».

В сообщении говорится: «УПЦ не уполномочивает никого из числа епископата, духовенства, монашества и мирян представлять церковь на так называемом объединительном соборе».

Как писала «Фраза», Петру Порошенко напомнили, что он – иподиакон УПЦ и попросили о защите Почаевской Лавры.

Ранее перед «объединительным собором» Варфоломей решил выдвинуть ультиматум Онуфрию.