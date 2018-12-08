Стало известно, кого Ломаченко считает гением бокса

В преддверии чемпионского боя Ломаченко ‒ Педраса, украинский боксер не поскупился на комплименты своему тренеру и отцу. Как выяснили журналисты «Фразы», Анатолий Ломаченко является для своего сына «лучшим тренером в мире».

Как передают российские СМИ, победой над пуэрториканцем Василий Ломаченко намерен объединить чемпионские титулы. По его словам, это было «первой целью, когда я перешел в профессионалы».

Кроме того, украинский боксер высоко оценил тренерские качества своего наставника ‒ Анатолия Ломаченко. По его мнению, победа над Хосе Педрасой в очередной раз докажет, что его отец ‒ «лучший тренер в мире, гений бокса».

«Отец смотрел бой Педрасы, рассказал, что и как мне необходимо делать в ринге. Как говорил ранее, я ‒ игра, а отец ‒ игрок», ‒ рассказал Василий Ломаченко.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 9 декабря в 5.00 «Интер» в прямом эфире покажет бой между Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой. На кону поединка ‒ чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Ранее Ломаченко рассказал, почему отказался драться с Пакьяо.