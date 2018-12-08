Луценко рассказал о «стройной» версии в деле активистки Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о ходе расследования резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Как выяснили журналисты «Фразы», следствию уже удалось выйти на организаторов преступления.

Как передает УНН со ссылкой на Юрия Луценко, в настоящее время у правоохранителей есть «достаточно стройная» версия о заказчике нападения на активистку. По словам Генпрокурора, следователям удалось выйти «на одного организатора, теперь на второго» и понять общий мотив действий исполнителей и организаторов.

«Итак, имеем достаточно стройную версию о заказчике. Как только мы соберем юридические факты, конечно будет объявлено о подозрении и точно задержан еще и заказчик», ‒ заявил Юрий Луценко.

Вместе с тем, Генпрокурор не смог спрогнозировать срок, когда будет задержан заказчик покушения на Екатерину Гандзюк, поскольку «никакие сроки в следствии не устанавливаются».

Как писала «Фраза», в деле херсонской активистки Гандзюк появились обстоятельства, которые наверняка пойдут на пользу обвиняемым.

Ранее сообщалось, что херсонская активистка скончалась от последствий зверского покушения.