«Бензиновый Майдан»: «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона

В столице Франции Париже продолжаются массовые акции т.н. «желтых жилетов» против экономической политики правительства. Как выяснили журналисты «Фразы», протестующие уже готовы на самые радикальные меры ‒ к штурму Елисейского дворца.

Как передает «Страна», в субботу, 8 декабря, в Париж введена бронетехника и подразделения жандармерии. В центре города оборудованы блокпосты, чего не случалось даже во времена гитлеровской оккупации Франции.

Сообщается, что в результате спецоперации французских правоохранителей, в Париже были задержаны 121 человек, 32 из которых оставлены под стражей. Все они обвиняются в «участии в группировке по подготовке насилия против людей или уничтожения имущества».

В свою очередь, протестующие готовятся к захвату Елисейского дворца ‒ резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Как писала «Фраза», Францию охватили масштабные акции протеста. Не обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что «бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение.