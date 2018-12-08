Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Бензиновый Майдан»: «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона

«Бензиновый Майдан»: «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона

В столице Франции Париже продолжаются массовые акции т.н. «желтых жилетов» против экономической политики правительства. Как выяснили журналисты «Фразы», протестующие уже готовы на самые радикальные меры ‒ к штурму Елисейского дворца.

Как передает «Страна», в субботу, 8 декабря, в Париж введена бронетехника и подразделения жандармерии. В центре города оборудованы блокпосты, чего не случалось даже во времена гитлеровской оккупации Франции.

Сообщается, что в результате спецоперации французских правоохранителей, в Париже были задержаны 121 человек, 32 из которых оставлены под стражей. Все они обвиняются в «участии в группировке по подготовке насилия против людей или уничтожения имущества».

В свою очередь, протестующие готовятся к захвату Елисейского дворца ‒ резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Как писала «Фраза», Францию охватили масштабные акции протеста. Не обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что «бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение.

Тэги: Майдан, мир, Париж, протесты, француз, резиденция, штурм, Эммануэль Макрон

Комментарии

Колонка автора
08.12.18 08:30

Зачем Кремлю аэропорт имени Николая II?

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

07.12.18 09:25

Российские танки на Донбассе: Т-64

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 7 декабря 2018 года

Главные новости за 7 декабря 2018 года
07.12.18 19:00
281
Последние новости
08.12.18 11:35

«Бензиновый Майдан»: «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона
07.12.18 22:07

Ломаченко рассказал, почему отказался драться с Пакьяо
07.12.18 21:19

Ученые выяснили, какая группа крови смертельно опасна при переливании
07.12.18 20:35

В Харькове нашли женскую «мумию»
07.12.18 20:32

Не пропустите прямую трансляцию боксерского поединка украинца Ломаченко и пуэрториканца Педраса
07.12.18 19:00

Главные новости за 7 декабря 2018 года
07.12.18 18:12

Фракция Ляшко не поддержала изменения в бюджет-2018, которые забирают работу у украинцев
07.12.18 16:49

Ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к шизофрении
07.12.18 16:10

В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
07.12.18 15:34

Перед «объединительным собором» Варфоломей решил выдвинуть ультиматум Онуфрию

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В Африке обнаружили упавшую «тарелку» инопланетян
В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки
В центре Днепра внезапно начались массовые беспорядки
В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям
В Харькове люди обезвредили неадеквата, который приставал к детям
В Москве довольно опасно чистят крыши от снега
В Москве довольно опасно чистят крыши от снега
В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина
В УПЦ сравнили действия Порошенко с методами Ленина и Сталина
Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды
Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды
«Разумная сила»: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции
«Разумная сила»: Полицейские в заложниках – какие еще плоды принесла реформа полиции
Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ
Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ
Ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. На Днепропетровщине школьник избил своих одноклассниц
Ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. На Днепропетровщине школьник избил своих одноклассниц
Афины захлестнули огненные протесты из-за давней истории с убийством подростка
Афины захлестнули огненные протесты из-за давней истории с убийством подростка
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.